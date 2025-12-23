Milano, La Russa: "Serve cambiamento, centrodestra non dà città per persa"

“Anno complicato per Milano? È complicato come sempre. Credo che Milano abbiamo bisogno di un cambiamento, anche se non dobbiamo piangerci addosso. Milano è già una grande Milano grazie ai milanesi, nonostante chi la dirige e la guida, chi ha responsabilità della città può aiutarla a fare molto di più. Io credo che il tempo si avvicina. Il centrodestra non dà per persa la città”. Lo ha detto a LaPresse il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del tradizionale brindisi natalizio di Fratelli d’Italia in piazza San Carlo a Milano.