Libano, Crosetto: "Italia non lo abbandonerà anche se lo decide Onu"

“Sono 47 anni che Unifil è in Libano, nel momento in cui c’è la maggior crisi e c’è il maggior bisogno di qualcuno, andiamo via? È surreale. Se l’Onu prende una decisione surreale, noi non pensiamo di avallare una decisione surreale. Siccome ho visto che la maggior parte delle nazioni la pensa come noi, mi auguro che sotto la bandiera Onu se ci sarà e se non ci sarà quella Onu ci sarà quella Europea, se no quella italiana ci sarà comunque. Non è il momento di abbandonare il Libano a una soluzione che avrebbe come punto di arrivo soltanto una guerra ulteriore”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un punto stampa a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria.