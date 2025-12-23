Accesso Archivi

Gorizia, aperta la mostra "Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum"

Dal 20 dicembre 2025 al 3 maggio 2026, Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia ospita una nuova e grande mostra del cartellone di eventi di GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura: Back to Peace? La guerra vista dai grandi fotografi Magnum, un progetto espositivo di eccezionale valore simbolico e storico. Una mostra-evento unica nel suo genere, in esclusiva per l’Italia, che racconta il secolo della guerra e della pace attraverso gli sguardi dei più grandi maestri della fotografia mondiale.