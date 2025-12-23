Budapest, gli animali dello zoo festeggiano il Natale con dei 'dolcetti'

Lo zoo di Budapest ha diffuso un po’ di allegria natalizia ai suoi ospiti, regalando agli animali gustosi dolcetti natalizi da gustare nei loro recinti. Invece dei tradizionali cibi natalizi come pan di zenzero e zabaione, i cuccioli hanno potuto banchettare con alcuni dei loro snack preferiti, tra cui carote e mele per gli elefanti, manzo per i ghiottoni, frutta e noci per i panda rossi, vermi per i suricati e pesce per gli squali, in quello che lo zoo spera siano piccoli momenti di allegria natalizia.