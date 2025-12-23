Babbo Natale a Gerusalemme, distribuisce alberi alla gente

Babbo Natale torna nella città vecchia di Gerusalemme per portare qualche sorriso ai passanti. Con la classica lunga barba bianca e il vestito bianco e rosso ha distribuito degli alberi alla popolazione locale come deciso dal municipio. Nella città tornano le celebrazioni dopo anni dominati dalle preoccupazioni per la guerra. Gerusalemme ha un profondo significato religioso sia per i cristiani che per gli ebrei e i musulmani. Comprende il luogo più sacro dell’ebraismo, il terzo santuario più sacro dell’Islam e i principali siti cristiani legati alla vita di Gesù.