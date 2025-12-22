Tetraplegico dopo un tentativo di rapina, l’appello di Paolo a ‘Storie Italiane’: “Sogno di andare a Sanremo”

“Carlo Conti, ascoltami, vorrei portare il mio messaggio a Sanremo. Ora sto bene, ho già perdonato chi mi ha fatto del male”: queste le prime parole a ‘Storie Italiane‘, su Rai1 con Eleonora Daniele, di Paolo, il giovane di Albenga (Savona) diventato tetraplegico dopo esser stato colpito da un pugno durante un tentativo di rapina del suo monopattino nel maggio 2024. “Quando è arrivato qui, Paolo comunicava con gli occhi in uno stato vegetativo”, ha raccontato la dottoressa del centro riabilitativo, “il lavoro quotidiano dei nostri operatori, della famiglia che è stata sempre presente e questa forte determinazione che Paolo ci ha messo, sono stati gli ingredienti di questo incredibile recupero che è stato fuori dagli schemi. Questo è un segno di speranza, vediamo quello che ci riserverà il futuro”.