San Francisco, le installazioni artistiche “Lightscape” al Golden Gate Park

Una nuova esposizione natalizia notturna con musica, colori e oltre un milione di luci scintillanti nel Golden Gate Park di San Francisco sta deliziando grandi e bambini. Ci sono peonie torreggianti e campi di luci sul sentiero illuminato lungo un miglio (1,6 chilometri) nel giardino botanico della città. Gli artisti hanno creato ninfee stravaganti e libellule giganti e hanno trasformato un corbezzolo delle Canarie in un albero al neon. I percorsi natalizi immersivi, chiamati Lightscape, si trovano nei giardini gemelli di Chicago, Brooklyn e Londra, ma questo è il primo a San Francisco.