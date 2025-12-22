Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffatti

In vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno intensificato le loro attività sul territorio. In particolare, potenziando l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza europei. Sono così stati eseguiti controlli in esercizi commerciali di Busnago (MB), Carnate (MB) e Cornate d’Adda (MB) e sono stati rinvenuti stoccati nei magazzini circa 190.000 addobbi natalizi, decorazioni luminose, giocattoli e altri prodotti di estetica e per la cura degli animali, risultati sprovvisti del marchio “CE”.