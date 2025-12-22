Aeroporto Linate, sequestrate 6,5 tonnellate di alimenti non sicuri

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli ultimi sei mesi dell’anno in corso hanno sequestrato circa 6,5 tonnellate di prodotti alimentari di origine animale o vegetale non sicuri. Si tratta di carni, frutta e prodotti lattiero-caseari dei quali è vietata l’importazione e la cui immissione nel territorio dell’Unione Europea avrebbe potuto rappresentare un importante rischio di introduzione di malattie infettive.