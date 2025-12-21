Verbania, vigili del fuoco salvano 4 persone con l'elicottero

Nel tardo pomeriggio di sabato 20 dicembre, in provincia di Verbania, il comando dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola è intervenuto sul versante Nord del Montorfano per soccorrere quattro escursionisti in difficoltà lungo il “sentiero azzurro”, in direzione di Mergozzo. Il gruppo aveva imboccato per errore un tracciato in disuso, finendo in un canalone impervio e richiedendo aiuto con l’avvicinarsi del buio. Sul posto sono intervenuti una squadra di terra da Verbania e l’elicottero Drago VF153 del reparto volo di Malpensa, che ha individuato e recuperato gli escursionisti con verricello, portandoli in zona sicura prima del tramonto. Determinante la localizzazione tramite telefoni cellulari dalla Sala Operativa. Le quattro persone sono state tratte in salvo in buone condizioni di salute.