Roma, Babbi Natale in bici per i bambini malati di cancro

Sono tantissimi i Babbi Natale che, armati di biciclette e vestiti caratteristici, hanno affollato le vie del centro di Roma per portare il proprio sostegno ai bambini pazienti oncologici che passeranno le festività lontano da casa. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Peter Pan ODV, è arrivata alla sua 14° edizione. La partenza è avvenuta all’ombra del Colosseo, mentre l’arrivo è stato a Trastevere, presso la Grande Casa di Peter Pan. Lì, gli organizzatori hanno consegnato ai volontari del centro le donazioni raccolte nel corso della mattinata. Un breve momento di festa e auguri tra ciclisti, volontari e ospiti ha chiuso la manifestazione.