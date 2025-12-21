Ecuador, presepi da tutto il mondo in mostra al Museo Francescano di Quito

Il Museo Francescano di Quito in Ecuador ha inaugurato la 19ª edizione della sua mostra annuale di presepi nel centro storico della città. L’evento è diventato una delle principali attrazioni culturali del periodo natalizio nella capitale ecuadoriana. Intitolata ‘Natale eterno: il presepe e il canto finale’, la mostra presenta 68 presepi realizzati con figure modellate a mano e materiali riciclati, unendo tradizione e tecniche moderne. Le opere provengono non solo dall’Ecuador ma da tutto il mondo. Alcune scene si distinguono per l’adattamento della nascita di Gesù a paesaggi ecuadoriani, con chiese coloniali e abiti tradizionali. La mostra, iniziata nel 2006, è ormai una tradizione natalizia di lunga data che celebra fede, artigianato e creatività.