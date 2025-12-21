Colombia, in centinaia in fila per ammirare il presepe di ghiaccio

Le famiglie colombiane si sono riversate nella capitale per ammirare speciali sculture di ghiaccio che raccontano la storia della nascita di Gesù. La scena ghiacciata raffigura il bambino Gesù in una mangiatoia accanto a Maria e Giuseppe, in un’installazione che ha unito fede, arte e competenze tecniche. La creazione ha richiesto circa un mese di lavoro e 20 tonnellate di ghiaccio. È collocata all’interno di un contenitore refrigerato mantenuto a -12 gradi Celsius. “L’idea era che i visitatori partissero da un’esperienza molto elementare del freddo e dell’atmosfera, per poi portarli gradualmente al limite”, ha affermato Arnoby Alvarez, parroco della parrocchia di San Gaetano. “Volevamo che si svolgesse in uno spazio completamente chiuso, dove il freddo fosse molto, molto intenso, permettendo alle persone di vivere quella notte bianca, quella fredda notte di Betlemme, dove Gesù nacque tra tutti i disagi”.