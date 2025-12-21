Cava de' Tirreni, uccide la compagna e si toglie la vita lanciandosi dalla finestra

Femminicidio-suicidio questo pomeriggio a Caba de’ Tirreni in provincia di Salerno. Una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal compagno che dopo averla colpita, e aver ferito la madre della vittima, si è lanciato dalla finestra dell’abitazione, togliendosi la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La vittima era una imprenditrice, nota in città. La notizia del suo decesso è stata resa nota dal sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone. Sgomento per l’accaduto”.