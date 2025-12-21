Brasile, Babbo Natale attraversa il Rio delle Amazzoni e porta i doni ai bambini

Babbo Natale ha navigato lungo il Rio delle Amazzoni in Brasile, indossando il suo tradizionale abito rosso e portando un sacco di regali, portando doni ai bambini delle comunità lungo il fiume. L’organizzazione no-profit Amigos do Papai Noel, o Amici di Babbo Natale, ha visitato quattro comunità di Careiro da Várzea per distribuire giocattoli ai bambini che vivono lungo il fiume durante la sua tradizione festiva annuale. “Questa visita ha commosso tutti”, ha detto il leader della comunità Salvo do Nascimento, spiegando che non tutte le famiglie possono raggiungere la grande città più vicina per comprare regali per la propria famiglia. Più di 700 bambini hanno ricevuto regali da Babbo Natale. Nel suo 26° anno, l’organizzazione ha distribuito più di 5.000 regali tra 13 comunità intorno alla capitale dello stato amazzonico, Manaus.