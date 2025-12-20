Siria, attacco Usa su obiettivi Isis: colpiti 70 obiettivi, le immagini dell'esercito

Venerdì l’amministrazione Trump ha lanciato attacchi militari in Siria per “eliminare” i combattenti e i siti di armi dello Stato Islamico, in rappresaglia per un’imboscata in cui sono morti due soldati statunitensi e un interprete civile americano quasi una settimana fa. Un funzionario statunitense lo ha descritto come un attacco “su larga scala” che ha colpito 70 obiettivi in ​​aree della Siria centrale dotate di infrastrutture e armi dell’Isis. Un altro funzionario statunitense, che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di operazioni delicate, ha affermato che sono previsti ulteriori attacchi. “Questo non è l’inizio di una guerra, è una dichiarazione di vendetta. Gli Stati Uniti d’America, sotto la guida del presidente Trump, non esiteranno mai e non cederanno mai nel difendere il nostro popolo”, ha dichiarato il Segretario alla Difesa Pete Hegseth sui social media. Il Comando Centrale degli Stati Uniti, che sovrintende alla regione, ha dichiarato in un post sui social media che jet, elicotteri e artiglieria americani hanno impiegato più di 100 munizioni di precisione su obiettivi siriani.