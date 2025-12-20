Serie A, Buonfiglio: "Milan-Como a Perth? Spero che la scelta tuteli gli atleti"

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio non si sbilancia troppo sulla scelta della Serie A di calcio di far giocare il match Milan-Como a Perth, in Australia, ma spera che la scelta sia stata “ben valutata, soprattutto a tutela degli atleti”.

“So che qualsiasi cosa dico si ritorcerà contro di me, però non sono allenato a questa visione ma a quello che fanno le altre 50 federazioni quotidianamente. Noi cerchiamo di pianificare i calendari di gara per tempo, di dare l’opportunità agli atleti e alla atlete di esprimersi al meglio. Mi auguro che queste scelte siano state ben valutate, soprattutto a tutela degli atleti”, ha detto Buonfiglio a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni, a Roma.

La gara di campionato, in programma il prossimo 8 febbraio, non si potrà giocare a Milano vista l’indisponibilità dello stadio San Siro per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.