Sequestrati in Veneto 1.300 chili di fuochi artificiali conservati in maniera pericolosa

Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e all’abusivismo commerciale, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sottoposto a sequestro oltre 1.300 kg di articoli pirotecnici, stoccati in violazione delle norme di sicurezza. L’attività – intensificata in vista delle prossime festività natalizie – scaturisce dal controllo del territorio dei finanzieri della Compagnia di Cittadella e ha consentito di individuare nell’Alta padovana due empori dediti al commercio al dettaglio di prodotti vari. Le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1.300 kg di articoli che, seppur regolari dal punto di vista della fabbricazione, venivano stoccati in commistione con materiale altamente infiammabile, in violazione delle prescrizioni in materia di detenzione di materiale esplodente. Due le denunce.