Rai 3, ritorna 'Via dei Matti n.0' con Valentina Cenni e Stefano Bollani

(LaPresse) La quinta stagione di Via dei Matti n.0 torna su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20:20, con nuova vitalità e una rinnovata cura poetica. A condurre questo viaggio nel cuore della musica ci sono Valentina Cenni e Stefano Bollani. Il nuovo ciclo accoglie ospiti provenienti dal mondo della musica, del canto e della recitazione: interpreti illustri, musicisti di fama internazionale, cantanti dalla personalità magnetica, attori capaci di attraversare la parola come fosse spartito. Ognuno porta con sé un frammento prezioso del proprio percorso artistico. In questa clip, Cenni e Bollani raccontano perché hanno scelto di dedicarsi proprio alle vite degli artisti.