Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Nessun pronostico, importante arrivare preparati"

Conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. “La preparazione olimpica sta procedendo in sintonia con tutte le federazioni, stiamo verificando lo stato di forma di tutti gli atleti e le atlete che sono probabili olimpici. C’è un’ampia fetta di atleti da valutare, a loro va tutta la nostra attenzione non solo dal punto di vista fisico ma anche nella metodologia. Questo ha consentito fino ad ora di ottenere successi ovunque”, ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della cerimonia degli ‘Oscar dello Sport’ al Salone d’Onore del Coni, a Roma. “C’è un po’ di scaramanzia nel fare pronostici, perché nel mondo dello sport è così. L’importante è arrivare preparati, perché quando lo sei e sei consapevole di aver fatto quello che devi fare curando i dettagli poi l’avversario è solo te stesso. Mi auguro che i nostri facciano delle bellissime prestazioni, che vuol dire avere successo”, ha aggiunto.