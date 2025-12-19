Accesso Archivi

Ucraina, Meloni: "Soluzione con solide basi giuridiche, prevalso buonsenso"

“Sono soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero obbligata dalla risoluzione parlamentare e dalla posizione che abbiamo portato ieri in Parlamento, particolarmente su due temi che per noi erano importanti. Il primo era quello di garantire il necessario supporto all’Ucraina per i prossimi due anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario. E sono contenta che abbia prevalso il buon senso”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del vertice Ue a Bruxelles.