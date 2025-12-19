Senato, La Russa in visita ai bambini del Policlinico Gemelli per Natale

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, si è recato nel pomeriggio al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Accompagnato dal presidente della Fondazione, Daniele Franco, dal direttore scientifico, Antonio Gasbarrini, e dal direttore generale, Daniele Piacentini, ha fatto visita ai reparti di oncologia pediatrica, neuropsichiatria infantile, chirurgia pediatrica e pediatria, portando gli auguri di Natale ai bambini ricoverati, ai familiari e al personale sanitario. Lo rende noto Palazzo Madama.