Pandoro Gate, il legale di Chiara Ferragni: "Fermamente convinti della sua innocenza"

“Abbiamo fatto la nostra discussione spiegando le ragioni dell’innocenza di Chiara, innocenza di cui siamo fermamente convinti io e il collega Bana”. Così l’avvocato Giuseppe Iannaccone, legale di Chiara Ferragni, al termine dell’udienza nel processo per truffa aggravata sui casi della beneficenza legata alle vendite del ‘Pandoro Pink Christmas‘ di Balocco del Natale 2022 e delle Uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi e griffate ‘Ferragni’. Nessuna dichiarazione spontanea dell’imprenditrice nel corso dell’udienza di oggi, ha confermato l’avvocato Iannaccone: “Le aveva già fatte, oggi era il giorno degli avvocati“.