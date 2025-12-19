Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il sindaco Lorenzi: "Speriamo in Giochi senza intoppi"

(LaPresse) È iniziato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che prenderanno il via il 6 febbraio in Italia. Cortina d’Ampezzo, prestigiosa località sciistica nelle Dolomiti, ospiterà le gare femminili di sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton. Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ha dichiarato all’Associated Press che i lavori nelle sedi di gara e nelle aree circostanti sono ormai in fase di completamento. La città, una delle due principali sedi olimpiche insieme a Milano, avrà il proprio braciere con la fiamma olimpica e una cerimonia di apertura dedicata agli atleti. Questa sarà la seconda volta che Cortina ospita le Olimpiadi, dopo i Giochi del 1956. Lo Stadio del Ghiaccio, la storica arena in legno che ospitò le cerimonie di allora, sarà di nuovo sede delle gare di curling. Secondo Lorenzi, i Giochi rappresentano una “rinascita” per Cortina, riportando la città sotto i riflettori internazionali dello sport e offrendo un nuovo impulso economico. La città sta inoltre beneficiando di decine di progetti di riqualificazione, tra cui la costruzione di almeno sei nuovi hotel di lusso. Non mancano alcune sfide logistiche, data la dispersione dei Giochi su più località, ma il fascino della città alpina continua ad attirare attenzione, anche da parte di capi di Stato, i cui nomi rimangono al momento riservati. “Cortina è come un diamante che tutti vogliono venire a vedere”, ha concluso il sindaco.