Maltempo a Dubai, piogge torrenziali e allagamenti: traffico in tilt

(LaPresse) Forti piogge e temporali hanno colpito Dubai, provocando allagamenti in diversi quartieri della città e causando gravi disagi alla circolazione. Le precipitazioni intense hanno trasformato numerose strade in corsi d’acqua, rendendo difficili gli spostamenti e riducendo la visibilità in varie zone urbane. Il Centro Nazionale di Meteorologia degli Emirati Arabi Uniti ha segnalato condizioni meteo instabili e imprevedibili, con nuvole sparse accompagnate da piogge, tuoni, fulmini e possibili grandinate in alcune aree. Le autorità hanno invitato la popolazione alla massima prudenza. I mezzi comunali sono intervenuti con autocisterne per rimuovere l’acqua accumulata e cercare di ripristinare la viabilità, mentre le autorità locali hanno disposto la chiusura di spiagge e parchi pubblici per due giorni. La polizia di Dubai ha inoltre raccomandato ai residenti di restare in casa, se possibile. Disagi anche per il traffico aereo: la compagnia Emirates ha avvertito che alcuni voli in partenza o in arrivo a Dubai potrebbero subire ritardi o cancellazioni. L’ondata di maltempo interessa gran parte delle città del Golfo e, secondo le previsioni, dovrebbe proseguire anche nel fine settimana.