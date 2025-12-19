Attacco con coltello a Taipei: tre vittime e sette feriti, morto anche l’assalitore

(LaPresse) È di tre morti, compreso l’assalitore, e sette feriti il bilancio dell’attacco con coltello e fumogeni avvenuto a Taipei, capitale di Taiwan. Secondo le autorità, il sospettato ha inizialmente ferito nove persone, quattro delle quali in modo grave. Nel corso della serata, due dei feriti sono deceduti a causa delle lesioni riportate. Il presunto responsabile, un uomo di 27 anni identificato come Chang Wen Zhang, è morto successivamente dopo essere precipitato da un edificio. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire il movente dell’attacco.