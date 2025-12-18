Trump, il discorso alla Nazione: “11 mesi fa ho ereditato un disastro”

“Undici mesi fa ho ereditato un disastro”. Lo ha detto Donald Trump nel suo messaggio alla Nazione, accusando la precedente amministrazione democratica per le difficoltà economiche e la crisi dell’immigrazione illegale che si trova ad affrontare. “Buonasera, America. Undici mesi fa ho ereditato una situazione disastrosa e la sto risolvendo. Quando sono entrato in carica, l’inflazione era la più alta degli ultimi 48 anni, e alcuni direbbero della storia del nostro Paese, causando un aumento dei prezzi senza precedenti e rendendo la vita insostenibile per milioni e milioni di americani”, ha dichiarato.