Bologna, alla galleria di Casalecchio di Reno abbattuto l’ultimo diaframma

E’ stato completato, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, lo scavo della galleria Casalecchio, sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno (Bologna). La galleria artificiale, a doppia canna e con due corsie per senso di marcia, ha una lunghezza di 1,2 chilometri e rappresenta circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estensione complessiva di 2,1 km. “E’ il frutto di un lavoro di una grande squadra di tecnici, operai, amministratori, e quindi oggi è una bella giornata emiliana”, ha detto il ministro Salvini.