Usa, Trump rende omaggio alle salme dei militari uccisi in Siria

Donald Trump ha reso omaggio ai due membri della Guardia Nazionale dell’Iowa e a un civile statunitense uccisi sabato in un attacco in Siria. Il presidente si è recato alla base aerea di Dover, nel Delaware, mercoledì per assistere al solenne trasferimento delle salme alle loro famiglie. Il sergente Edgar Brian Torres-Tovar e il sergente William Nathaniel Howard, entrambi dell’Iowa, facevano parte delle centinaia di truppe statunitensi inviate nella Siria orientale nell’ambito della coalizione che combatte l’Isis. Nell’attacco è rimasto ucciso anche Ayad Mansoor Sakat, un interprete civile statunitense originario del Michigan. Prima della cerimonia, il presidente ha incontrato privatamente le famiglie. Trump, che si è recato a Dover diverse volte durante il suo primo mandato, una volta descrisse questo momento come “la cosa più difficile che devo fare” da presidente.