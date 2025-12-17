Sydney, a Bondi in 200 organizzano una nuotata per omaggiare le vittime dell'attentato

Circa 200 persone hanno partecipato ad una nuotata commemorativa a Bondi Beach a Sydney per rendere omaggio alle vittime della sparatoria di massa di domenica scorsa. La sparatoria in cui sono rimaste uccise 15 persone durante la celebrazione di Hanukkah domenica è stata “un attacco terroristico ispirato dallo Stato islamico”, ha detto martedì il commissario di polizia federale australiano Krissy Barrett. I sospettati erano padre e figlio, di età compresa tra 50 e 24 anni, hanno detto le autorità. Venticinque persone sono ancora ricoverati negli ospedali, dieci di loro in condizioni critiche. Tre di loro sono bambini. Nell’attentato è rimasto ferito anche Ahmed al Ahmed, l’uomo ripreso in un video mentre affrontava e disarmava un aggressore, prima di puntargli contro l’arma e poi appoggiarla a terra. Le persone uccise avevano un’età compresa tra 10 e 87 anni.