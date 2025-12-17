Milano, 4 arresti per la mafia turca di Boris Boyun: il video del blitz

Altri 4 cittadini turchi che sarebbero affiliati alla mafia turca del boss Boris Boyun sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano nell’inchiesta coordinata dalla pm Bruna Albertini su una presunta banda armata con finalità di terrorismo e per associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità e finalizzata a commettere i reati di detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine, traffico internazionale di armi, favoreggiamento immigrazione clandestina, omicidi, stragi, traffico di sostanza stupefacente, riciclaggio, falsificazione di documenti d’identificazione.