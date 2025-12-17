Mercosur, Orsini: "Per l'Italia vale 14 miliardi"

Il Mercosur “ha un valore di 14 miliardi, per il nostro Paese. In un momento in cui ci sono i dazi imposti da Trump per noi è sicuramente un buon luogo per portare i nostri prodotti”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese a Roma. “Speriamo che si trovino le giuste compensazioni per gli agricoltori che è giusto che ci siano. Sappiamo e ci aspettiamo che il governo italiano porti avanti queste istanze”, ha concluso Orsini.