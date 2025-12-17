Leonardo La Russa, si estingue revenge porn. Il legale della ragazza: “Decisione inaccettabile”

“È stato riconosciuto un reato ai danni della nostra assistita, il giudice ha ritenuto congruo all’offerta depositata dai legali di La Russa, noi invece riteniamo che questa decisione sia assolutamente contraria alle discipline fissate dall’osservatorio civile che prevede dei criteri liquidativi del danno”. Cosi Stefano Benvenuto, legale della ragazza che ha accusato Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni di aver diffuso un video intimo. La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che La Russa jr, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023.