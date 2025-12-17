LaPresse alla Conferenza Nazionale dell'Export con un documentario sulla promozione delle eccellenze italiane nel mondo

LaPresse è presente alla terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, nell’ambito dell’annuale Conferenza degli Ambasciatori, come partner del progetto targato Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la Promozione delle Eccellenze Italiane nel Mondo.

LaPresse, nel corso del 2025, ha infatti prodotto un documentario per le ‘Giornate della Moda Italiana nel Mondo‘, prendendo parte alle quattro tappe, indicate dal ministro Antonio Tajani, in cui è stata presentata la mostra ‘Italia è Moda’ curata da Clara Tosi Pamphili.

Le quattro sedi prioritarie per il 2025 sono state l’Expo di Osaka, in Giappone, Dubai negli Emirati Arabi Uniti, e un tour di Brasile e India che ha toccato le città di San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte da una parte, e dell’altra Delhi, Mumbai e Ahmedabad.

Il vicepremier Antonio Tajani, al termine del suo discorso conclusivo alla Conferenza, ha personalmente visitato il corner dedicato al progetto, prendendo egli stesso visione del prodotto realizzato.