Caso La Russa jr, presidio di 'Non una di meno' in tribunale

Presidio di Non una di meno di fronte al tribunale di Milano in sostegno della ragazza che ha accusato Leonardo La Russa di aver diffuso insieme all’amico Tommaso Gilardoni, alcuni suoi video intimi. Alcune decine di manifestanti, dietro lo striscione ‘sorella noi ti crediamo’, hanno acceso fumogeni e urlato slogan al megafono. “Siamo qui perché siamo a fianco della ragazza abusata, perché crediamo che la denuncia sia un percorso in salita e debba essere accompagnata, non di certo ostacolata”, ha spiegato una delle manifestanti. La Gup di Milano ha deciso che Russa jr debba risarcire la vittima con 25mila euro per estinguere il reato, mentre Gilardoni, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato a un anno.