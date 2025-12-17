Caso La Russa jr, legale difesa: "Nostra offerta ritenuta congrua"

“Il giudice ha ritenuto congrua l’offerta che è stata avanzata da noi con tutte le forme di rito che il giudice aveva richiesto e ha dichiarato estinto il reato a carico di Leonardo La Russa”. A dirlo è l’avvocato Adriano Bazzoni, legale di Leonardo La Russa al termine della lettura della sentenza del gup di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che La Russa jr, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023.