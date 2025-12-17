Caso La Russa jr, il legale: "Il ragazzo è sollevato, si è dimostrato all'altezza"

“Leonardo La Russa ovviamente è sollevato, è una vicenda che gli ha condizionato la vita in questi anni, che si è risolta bene, diciamo, con una persona che comunque ha fatto una maturazione, come si è detto è stata presentata una lettera, era anche disponibile a un percorso di giustizia riparativa, quindi direi che anche da un punto di vista come uomo che sta crescendo si è dimostrato all’altezza”. Così l’avvocato Vinicio Di Nardo, legale di Leonardo La Russa commenta la sentenza della gup di Milano, Maria Beatrice Parati, che ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che La Russa jr, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Rissa, ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023.