Australia, strage Bondi Beach: i funerali del rabbino Eli Schlanger

Centinaia di persone si sono riunite Sydney per dare inizio ai funerali delle vittime della strage antisemita in cui uomini armati hanno preso di mira ebrei durante le celebrazioni di Hanukkah. Il primo a essere ricordato è stato Eli Schlanger, 41 anni, marito e padre di cinque figli, rabbino assistente della Chabad-Lubavitch di Bondi e organizzatore dell’evento ‘Chanukah by the Sea’, teatro dell’attacco. Nato a Londra, Schlanger svolgeva anche il ruolo di cappellano nelle carceri del Nuovo Galles del Sud e in un ospedale di Sydney. “Dopo quello che è successo, il mio più grande rimpianto è stato non dire a Eli più spesso quanto lo amiamo, quanto lo amo io, quanto apprezziamo tutto ciò che fa e quanto siamo orgogliosi di lui. Spero che lo sapesse. Sono sicuro che lo sapesse, ma penso che avrei dovuto dirlo più spesso”, ha dichiarato il rabbino Yehoram Ulman, suocero di Eli Schlanger, aggiungendo: “Eli ha vissuto e respirato quest’idea: non possiamo mai permettere loro non solo di avere successo, ma ogni volta che fanno qualcosa noi diventiamo più grandi e più forti”. Almeno 15 persone sono state uccise domenica durante i festeggiamenti a Bondi Beach, mentre oltre 20 sono ancora ricoverate in ospedale. Tutte le vittime identificate finora sono di fede ebraica.