Mbappè, PSG dovrà pagargli 60 milioni di euro: la decisione del tribunale del lavoro di Parigi

Kylian Mbappè dovrà essere pagato 60,9 milioni di euro, tra stipendi e bonus arretrati dal Paris Saint-Germain. È quanto stabilito da un tribunale del lavoro di Parigi, che porta così a parziale conclusione una delle dispute più aspre del calcio francese. La controversia avvelena i rapporti tra le parti da due anni e mezzo. L’attaccante, al Psg dall’estate 2017, era stato messo fuori rosa nel 2024. E la ragione era proprio l’intenzione di arrivare a scadenza. Una scelta che avrebbe privato il club parigino di una ricca indennità di trasferimento. Mbappè nel 2024 è passato al Real Madrid e i rapporti col PSG si sono definitivamente raffreddati. La decisione può ancora essere impugnata.