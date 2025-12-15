Referendum Giustizia, a Napoli presentato il Comitato 'Giusto dire No'

“Le ragioni del no sono molto semplici: abbiamo un forte timore che questa riforma, dietro gli slogan pubblicitari come riforma per la giustizia, separazione delle carriere, nasconda molto di più. Il tentativo forte di modificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato, che sono scritti oggi nella nostra carta costituzionale, per ricondurre la magistratura sotto il controllo del potere politico”. Sono le parole di Ettore Ferrara, già Presidente del Tribunale di Napoli, coordinatore del Comitato ‘Giusto dire No’ presentato oggi presso la Domus Ars a Santa Chiara.