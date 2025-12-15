Parigi, i lavoratori del Louvre in sciopero: "Preoccupati per sicurezza e finanziamenti"

Lavoratori del Louvre in sciopero. I dipendenti hanno votato per incrociare le braccia infliggendo un altro duro colpo al museo parigino dopo l’imbarazzante furto di gioielli avvenuto a ottobre. Il sindacato CFDT ha affermato che 400 lavoratori hanno deciso di scioperare per la giornata. Il museo più visitato al mondo non è stato aperto come previsto e ha allontanato i potenziali visitatori. Un avviso sul sito web del Louvre informava i potenziali visitatori. Il voto di sciopero ha fatto seguito ai colloqui della scorsa settimana tra sindacati e funzionari governativi, tra cui il ministro della Cultura Rachida Dati. I leader laburisti hanno affermato che i colloqui non hanno alleviato tutte le loro preoccupazioni sul personale e sui finanziamenti per il Louvre. Per i dipendenti, il furto dei gioielli alla luce del giorno ha cristallizzato preoccupazioni di lunga data secondo cui l’affollamento e la scarsità di personale stanno minando la sicurezza e le condizioni di lavoro nel museo che accoglie milioni di visitatori ogni anno.