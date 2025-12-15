Natale, ultimi preparativi in Vaticano per inaugurazione albero e presepe

Ultimi preparativi in Vaticano per la cerimonia di inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe in Piazza San Pietro, che si svolgerà questa sera 15 dicembre. L’albero, alto 25 metri, proviene dalla Val d’Ultimo, in provincia di Bolzano. Il presepe è stato progettato e sviluppato nella diocesi di Nocera Inferiore-Sarno. La scena presenta elementi caratteristici del territorio, come il Battistero di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, la fontana Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino e i tipici cortili dell’Agro Nocerino-Sarnese; elementi architettonici abitati da Sant’Alfonso Maria de Liguori, dai Servi di Dio Don Enrico Smaldone e Alfonso Russo. Il presepe “è un segnale di speranza in questo Anno Santo della Speranza. La pace non va velata, ma costruita giorno per giorno iniziando da noi” ha detto in un incontro con i giornalisti il vescovo della diocesi Nocera Inferiore-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice. Il vescovo ha poi spiegato di aver voluto due personaggi in particolare: “Smaldone per il tema dell’educazione e Alfonso Russo per il tema della sofferenza e del volontariato”.