India, nube di smog invade Delhi: limitazioni a scuole, attività lavorative e commerciali

Una densa coltre di smog ha ricoperto la città di Delhi, portando i livelli di inquinamento atmosferico ai livelli più alti delle ultime settimane, costringendo le autorità a imporre misure di contenimento molto severe. Sono stati cancellati più di 40 voli e diverse decine hanno subito ritardi. Oltre 50 treni in arrivo e in partenza dalla capitale indiana hanno subito ritardi di diverse ore. Negli ultimi due giorni i livelli di inquinamento atmosferico a Delhi sono rimasti a quello che il governo federale definisce un livello “grave”.

La pericolosa qualità dell’aria ha spinto la Commissione per la gestione della qualità dell’aria (CAQM) ad attivare la Fase IV del Piano d’azione graduale, le misure di emergenza più severe per controllare l’inquinamento. Nella Fase IV, tutte le attività di costruzione e demolizione sono vietate e la circolazione dei camion è limitata, con i veicoli pesanti autorizzati a circolare solo per motivi essenziali. Inoltre, le scuole devono operare in modalità ibrida non solo per gli studenti delle scuole primarie, ma anche per le classi superiori. Sebbene queste misure abbiano lo scopo di fornire un sollievo immediato, gli ambientalisti avvertono che si tratta di soluzioni a breve termine che non possono risolvere la crisi cronica di inquinamento della città.