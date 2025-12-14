Thailandia, missili dalla Cambogia su un villaggio al confine: un morto

In Thailandia, un civile è stato ucciso da un attacco missilistico cambogiano in un villaggio vicino al confine con la Cambogia. La vittima, uccisa dalle schegge di una granata, è stata identificata dall’esercito reale thailandese come Don Patchaphan, 63 anni. L’esercito thailandese ha condannato l’attacco e ha identificato i razzi utilizzati come BM-21. Le riprese video hanno mostrato schegge sparse in un villaggio nel distretto di Kantharalak, nella provincia di Sisaket, a circa 10 chilometri dal confine con la Cambogia.