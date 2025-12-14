Accesso Archivi

Notre Dame, svelate le nuove vetrate della cattedrale di Parigi

Sono state svelate le sei vetrate che verranno inserite nella maestosa cattedrale di Notre Dame, a Parigi. Le opere di Claire Tabouret, esposte al Grand Palais, sostituiranno quelle installate dall’architetto del XIX secolo Eugene Viollet-le-Duc – che per fortuna non sono state danneggiate dall’incendio del 2019. Questa scelta artistica, però, ha sollevato diverse polemiche: alcuni critici infatti sostengono che la rimozione delle vetrate originali (parte integrante del tessuto storico della cattedrale) comprometta l’integrità architettonica del monumento. I dipinti di Tabouret – artista designata nel dicembre 2024 attraverso un concorso pubblico indetto dal presidente francese Emmanuel Macron – rappresentano il tema della Pentecoste, scelto dall’arcidiocesi di Parigi.