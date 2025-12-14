Migliaia di Babbi Natale partecipano alla corsa annuale a Parigi

Migliaia di corridori, la maggior parte vestiti da Babbo Natale, hanno partecipato domenica a una maratona di 10 chilometri alle porte di Parigi. Questa gara natalizia, certificata dalla Federazione francese di atletica leggera, è arrivata alla sua 47esima edizione. La Christmas Race è stata organizzata a Issy Les Moulineaux, comune di oltre 64mila abitanti, a poca distanza dalla Capitale. Si tratta di un evento diventato una tradizione che attira ogni anno migliaia di persone. Oltre alla maratona di 10 km, quest’anno sono state organizzate anche altre cinque gare per grandi e bambini.