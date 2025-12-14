Israele, Herzog accende la prima candela di Hanukkah

Domenica il presidente israeliano Herzog ha partecipato all’accensione della prima candela di Hanukkah, affermando: “Nessuno spegnerà la nostra luce”, mentre 11 persone che celebravano lo stesso evento sono state uccise in un attacco a Sydney, in Australia. “Le candele del nostro popolo continueranno a brillare per sempre e a vincere l’oscurità”, ha dichiarato. Herzog ha pronunciato il suo discorso durante l’evento insieme alle famiglie delle vittime, agli ostaggi liberati e alla famiglia dell’ultimo ostaggio israeliano detenuto a Gaza. Da qui mi rivolgo a tutti coloro che ci odiano: non riuscirete mai a spegnere la nostra luce. Le candele del nostro popolo continueranno a brillare per sempre e a vincere l’oscurità, in Israele, a Sydney e in tutto il mondo. Da qui inviamo le nostre condoglianze alle nostre sorelle e ai nostri fratelli di Sydney, in Australia, che hanno subito un atroce attacco terroristico”.