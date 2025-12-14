Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 14 dicembre 2025

Ultima ora

Israele, Herzog accende la prima candela di Hanukkah

LaPresse
LaPresse

Domenica il presidente israeliano Herzog ha partecipato all’accensione della prima candela di Hanukkah, affermando: “Nessuno spegnerà la nostra luce”, mentre 11 persone che celebravano lo stesso evento sono state uccise in un attacco a Sydney, in Australia. “Le candele del nostro popolo continueranno a brillare per sempre e a vincere l’oscurità”, ha dichiarato. Herzog ha pronunciato il suo discorso durante l’evento insieme alle famiglie delle vittime, agli ostaggi liberati e alla famiglia dell’ultimo ostaggio israeliano detenuto a Gaza. Da qui mi rivolgo a tutti coloro che ci odiano: non riuscirete mai a spegnere la nostra luce. Le candele del nostro popolo continueranno a brillare per sempre e a vincere l’oscurità, in Israele, a Sydney e in tutto il mondo. Da qui inviamo le nostre condoglianze alle nostre sorelle e ai nostri fratelli di Sydney, in Australia, che hanno subito un atroce attacco terroristico”.