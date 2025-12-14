Campobasso, 14enne pestato da coetanei: le immagini

Un ragazzo di 14 anni è stato pestato una settimana fa in pieno centro a Santa Croce di Magliano (Campobasso) da tre ragazzini di 14, 14 e 13 anni, mentre due ragazze minorenni filmavano l’aggressione con gli smartphone. A raccontarlo a LaPresse è Angela, la madre della vittima, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. “Era in chiesa per il corso di preparazione alla cresima – riferisce – quando un ragazzo lo ha chiamato fuori con una scusa. Appena uscito è stato aggredito e pestato a sangue”. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto a diversi accertamenti dopo i colpi ricevuti anche al volto.”La conseguenza più grave – spiega la madre – è la perdita dell’udito da un orecchio a causa di un danno al timpano, non sappiamo ancora se temporaneo o permanente. Mio figlio oggi ha paura e non vuole più uscire di casa”. Secondo la famiglia, l’aggressione sarebbe riconducibile a episodi di bullismo iniziati a scuola. Le indagini sono in corso.