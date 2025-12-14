Atreju 2025, bagno di folla per Salvini: il leghista si concede a selfie e abbracci

Il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini sceglie il bagno di folla all’arrivo per la giornata conclusiva della kermesse di Fratelli d’Italia Atreju. Il leader leghista, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, si è concesso a saluti, selfie, abbracci con la folla presente nel parco di Castel Sant’Angelo. Mentre Salvini era impegnato con i sostenitori, dal palco di Atreju inizia l’intervento dell’altro vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Il ministro dei Trasporti, quindi, dopo aver provato a entrare dalla porta principale della sala dove Tajani stava parlando ha dovuto fare dietrofront e scegliere l’ingresso autorità, scavalcando le transenne con un saltello.