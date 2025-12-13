Usa, elfo della Shelf dà il via alle feste di Natale in Arizona

(LaPresse) Da anni ormai, la Scottsdale Promenade dà il via alle festività di Natale collocando un elfo gonfiabile “Elf on the Shelf” alto 12 metri sulla sua torre di 38 metri ispirata a Frank Lloyd Wright (un architetto statunitense), punto di riferimento dell’Arizona.
Quest’anno, per la prima volta, “Scout Elf” è stato ufficialmente benedetto dalla Lumistella Company, i creatori di Elf on the Shelf.
